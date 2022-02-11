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Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsü atlattığı için hatim duası yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsü atlattığı için hatim duası yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cuma namazının ardından Çamlıca Vakfı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığına kavuşması için okunan 1000 hatm-i şerifin duası yapıldı. Erdoğan, cami çıkısında vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsü atlattığı için hatim duası yapıldı

Koronavirüsü atlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsü atlattığı için hatim duası yapıldı

Hatimlerin duası yapıldı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cuma namazının ardından Çamlıca Vakfı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığına kavuşması için okunan 1000 hatm-i şerifin duası yapıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsü atlattığı için hatim duası yapıldı

Duanın ardından camideki vatandaşlara hitap eden Erdoğan, "Bayramınız mübarek olsun. Rabb'im nice cuma bayramlarına bizleri kavuştursun. Her şeyden önce tüm mümin kardeşlerimizin bu hatemati şerifi, Rabb'im kabul buyursun." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsü atlattığı için hatim duası yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçirdiği Kovid-19 hastalığına ilişkin, "İnsanlığın bu felaketten bir an önce kurtulması için Rabb'imizin 'Ya Hafız' ismi şerifine sığındık.

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