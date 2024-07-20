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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de Atatürk Anıtı'na çelenk sundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de Atatürk Anıtı'na çelenk sundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi. Erdoğan, Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de Atatürk Anıtı'na çelenk sundu

Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenleri için KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de Atatürk Anıtı'na çelenk sundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de Atatürk Anıtı'na çelenk sundu

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, anıta çelenk bıraktı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de Atatürk Anıtı'na çelenk sundu

Anıt Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere şunlara kaydetti: Kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin Kıbrıs Türk halkı ile omuz omuza mücadele ederek gerçekleştirdiği 20 Temmuz Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümüne kavuşmanın haklı gururunu yaşıyoruz. 

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