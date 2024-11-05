Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'da kendi isminin verildiği hastanenin açılışını yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bişkek'te inşa edilen Recep Tayyip Erdoğan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'nin açılışını yaptı. Erdoğan, hastaneye isminin verilmesiyle ilgili "Beni ziyadesiyle onurlandırdı" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'a gitti. Erdoğan burada hastane açılışına katıldı. İsmi 'Recep Tayyip Erdoğan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi' olan hastanenin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hastaneye ismimi vermeniz beni ziyadesiyle onurlandırdı" diyerek bu durumdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Açılışta konuşan Erdoğan, böyle bir hastaneyi Kırgızistan'a kazandırdıkları için mutlu olduklarını belirterek, "150 yataklı böyle bir hastane ile iftihar etmekten başka herhangi bir şey olmaz." dedi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da Kırgızistan'daki sağlık hizmetlerine katkı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla bu hastanenin açıldığını kaydetti.
Hastanenin 12 bin metrekare alana sahip olduğunu aktaran Memişoğlu, hastanede her türlü karaciğer ve böbrek naklinin de yapılabildiğini ifade etti.