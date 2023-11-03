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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı'na Togg hediye etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı'na Togg hediye etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı'na Togg hediye etti

Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi için başkent Astana'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ardından Türkiye'ye dönmek üzere Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'na geçti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı'na Togg hediye etti

Erdoğan, havalimanında Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'e "Oltu siyahı" rengindeki Togg hediye etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı'na Togg hediye etti

Erdoğan ve Tokayev daha sonra bir süre Togg'u inceleyerek sohbet etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı'na Togg hediye etti

Özel uçak "TC-TUR" ile Astana'dan Türkiye'ye hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ve diğer yetkililer uğurladı.

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