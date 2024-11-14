Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yi resmi törenle karşıladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi resmi törenle karşıladı.
Al Sani'nin makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Sani'yi külliyenin ana giriş kapısında karşıladı.
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Erdoğan ve Al Sani'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından 21 pare top atışı eşliğinde milli marşlar çalındı.
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Al Sani, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.
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