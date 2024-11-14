BIST 9.373
DOLAR 34,35
EURO 36,33
ALTIN 2.822,43

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yi resmi törenle karşıladı

|
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yi resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yi resmi törenle karşıladı

Al Sani'nin makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yi resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Sani'yi külliyenin ana giriş kapısında karşıladı.

29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yi resmi törenle karşıladı

 Erdoğan ve Al Sani'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından 21 pare top atışı eşliğinde milli marşlar çalındı.

39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yi resmi törenle karşıladı

Al Sani, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

49