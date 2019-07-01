Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya İmparatoru Naruhito ile görüştü

"Tabii güzel uyum tüm toplumların aslında ihtiyacı olan bir özelliktir." ifadesini kullanan Erdoğan, "Türk halkının gönlünde Japonya'nın özel bir yeri var. Dostluğumuzu 2013 yılında stratejik ortaklıkla taçlandırdık. Parlamenter diplomasinin ülkeler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynadığına inanıyorum." diye konuştu.