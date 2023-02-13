BIST 4.505
DOLAR 18,84
EURO 20,20
ALTIN 1.122,08

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’a getirilen depremzedeleri ziyaret etti

|
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’a getirilen depremzedeleri ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’a getirilen depremzedeleri ziyaret etti

Geçtiğimiz pazartesi günü meydana gelen iki büyük depremden 10 il etkilenmişti. Yaralı depremzedeler İstanbul’da bulunan çeşitli hastanelere getirilmişti. 

115
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’a getirilen depremzedeleri ziyaret etti

Bu hastanelerden biri olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavileri devam eden yaralıları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyaret etti. 

215
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’a getirilen depremzedeleri ziyaret etti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralılara geçmiş olsun dileklerinde bulunup, sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.

315
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’a getirilen depremzedeleri ziyaret etti

Erdoğan'a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan ve İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da eşlik etti.

415