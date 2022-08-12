Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de: 13 ilin emniyet müdürü değişti!

2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan ve hizmet veya mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 422 Mülki İdare hizmetleri sınıfında görev yapan vali yardımcısı, kaymakam, bakanlık merkez teşkilatında görevli olanlar ile Hukuk Müşavirlerinin Yeni görev yerleri liyakat ve kıdemleri esas alınarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile atandı.