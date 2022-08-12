Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de: 13 ilin emniyet müdürü değişti!
Resmi Gazete'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Diyarbakır ve Giresun il Emniyet Genel müdürleri, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle merkeze çekildi. 100’den fazla Kaymakamın ve birçok ilin Vali Yardımcılarının yerleri değiştirildi.
2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan ve hizmet veya mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 422 Mülki İdare hizmetleri sınıfında görev yapan vali yardımcısı, kaymakam, bakanlık merkez teşkilatında görevli olanlar ile Hukuk Müşavirlerinin Yeni görev yerleri liyakat ve kıdemleri esas alınarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile atandı.
1. sınıf ilçede görev yapan 46, 2. sınıf ilçede görev yapan 37, 3. sınıf ilçede görev yapan 43, 4. sınıf ilçede görev yapan 104, 5. sınıf ilçede görev yapan 38, 6. sınıf ilçede görev yapan 61 olmak üzere toplam 329 ilçemizin Kaymakamının görev yerleri değiştirildi.
İstanbul'da 12, Ankara'da 4, İzmir'de ise 10 Kaymakamın görev yerleri değiştirilirken, kayyumluk görevi de icra eden Kaymakamlardan 12'si farklı görevlere atanmış, yerlerine yeni kaymakamların ataması yapıldı.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde atamaya tabi tüm ilçelere Kaymakam ataması gerçekleştirilirken bu bölgelerde tayine tabi olan Vali Yardımcıları, Kaymakamlar ve özellikle kayyumluk görevi icra edenler daha üst görevlerde değerlendirildi.