Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk Togg'u teslim aldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yarım asırlık hayali olan TOGG'u gerçekleştirerek eşi Emine Erdoğan ile araçlarını teslim aldı.
Türkiye, bugün bir kez daha tarihi bir ana şahitlik etti...
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Yarım asırlık hayal olan TOGG'un gerçekleştirilmesine büyük pay sahibi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün eşi Emine Erdoğan araçlarını teslim aldı.
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Ön sipariş süreci tamamlanan Togg’un hak sahibi olan 20 bin kişi belirlendi.
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177 binden fazla başvurunun yapıldığı çekilişle 20 bin kişi teslimat için hak kazandı.
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