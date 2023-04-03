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Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk Togg'u teslim aldı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk Togg'u teslim aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yarım asırlık hayali olan TOGG'u gerçekleştirerek eşi Emine Erdoğan ile araçlarını teslim aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk Togg'u teslim aldı

Türkiye, bugün bir kez daha tarihi bir ana şahitlik etti...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk Togg'u teslim aldı

Yarım asırlık hayal olan TOGG'un gerçekleştirilmesine büyük pay sahibi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün eşi Emine Erdoğan araçlarını teslim aldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk Togg'u teslim aldı

Ön sipariş süreci tamamlanan Togg’un hak sahibi olan 20 bin kişi belirlendi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk Togg'u teslim aldı

177 binden fazla başvurunun yapıldığı çekilişle 20 bin kişi teslimat için hak kazandı.

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