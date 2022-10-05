Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli birlikte poz verdi! Dikkat çeken fotoğraflar
|
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Gazetecilere dışarıda birlikte poz veren ikili daha sonra görüşme için eve geçti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret edeceği açıklanmıştı.
17
Bahçeli, makam aracıyla gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı. İkili gazetecilere dışarıda birlikte poz verdikten sonra görüşme için eve geçti.
27
37
47