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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli birlikte poz verdi! Dikkat çeken fotoğraflar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli birlikte poz verdi! Dikkat çeken fotoğraflar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Gazetecilere dışarıda birlikte poz veren ikili daha sonra görüşme için eve geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli birlikte poz verdi! Dikkat çeken fotoğraflar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret edeceği açıklanmıştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli birlikte poz verdi! Dikkat çeken fotoğraflar

Bahçeli, makam aracıyla gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı. İkili gazetecilere dışarıda birlikte poz verdikten sonra görüşme için eve geçti. 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli birlikte poz verdi! Dikkat çeken fotoğraflar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli birlikte poz verdi! Dikkat çeken fotoğraflar
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