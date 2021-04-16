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Cumhurbaşkanı Erdoğan iftarını Çengelköy Polis Merkezi'nde yaptı

Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan iftarını Çengelköy Polis Merkezi'nde yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Çengelköy Polis Merkezi'nde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile birlikte iftar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan iftarını Çengelköy Polis Merkezi'nde yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalarını sürdürdüğü Vahdettin Köşkü'nden iftar saatinde Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Çengelköy Polis Merkezi'ne geçti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan iftarını Çengelköy Polis Merkezi'nde yaptı

Erdoğan, Çengelköy'de esnaf tarafından sevgi gösterisiyle karşılandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan iftarını Çengelköy Polis Merkezi'nde yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın da katıldığı iftarda Erdoğan, polislerle orucunu açıp onlarla tek tek sohbet etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan iftarını Çengelköy Polis Merkezi'nde yaptı

Öte yandan; Erdoğan'ı karşılamaya gelen Süleyman Soylu, iftar öncesinde Çengelköy'de vatandaşları selamladı.

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