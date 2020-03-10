Cumhurbaşkanı Erdoğan 'her gün içiyorum' dedi dut pekmezi satışları patladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın coronavirüsüne karşı vücudun direncini artırmak için için her gün dut pekmezi içtiğini söylemesinin ardından dut pekmezi satış rekorları kırıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Coronavirüs'e karşı vücudun direncini artırmak için için her gün dut pekmezi içtiğini söylemesinin ardından dut pekmezi satışları arttı.
Ek üretim planlaması yaptık
Sektörün en büyük dut pekmezi üreticilerinden Seyidoğlu Gıda Genel Müdürü Mehmet Göksu, "Cumhurbaşkanımızın açıklaması sonrası dut pekmezine karşı aşırı bir talep oluştu. Market zincirleri ve gıda satış noktaları taleplerini iki katına çıkardı. Talebi karşılamak için ek üretim planlaması yaptık." diye konuştu.
Özellikle kış aylarında tüketilen dut pekmezine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması sonrası daha fazla ilgi oluştuğunu ifade eden Göksu, şunları söyledi:
"Faydaları saymakla bitmeyen dut pekmezinin tüketilmesi ve tanıtılması anlamında yapılan açıklamayı çok olumlu bulduk. Özellikle çocukların sağlıklı doğal besinler tüketmesi vücut gelişimleri açısından büyük önem taşıyor.