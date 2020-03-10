Cumhurbaşkanı Erdoğan 'her gün içiyorum' dedi dut pekmezi satışları patladı

Ek üretim planlaması yaptık

Sektörün en büyük dut pekmezi üreticilerinden Seyidoğlu Gıda Genel Müdürü Mehmet Göksu, "Cumhurbaşkanımızın açıklaması sonrası dut pekmezine karşı aşırı bir talep oluştu. Market zincirleri ve gıda satış noktaları taleplerini iki katına çıkardı. Talebi karşılamak için ek üretim planlaması yaptık." diye konuştu.