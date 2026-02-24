BIST 14.051
Cumhurbaşkanı Erdoğan, HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde incelemelerde bulundu

|
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde incelemelerde bulundu, ürünler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde incelemelerde bulundu - Resim: 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde düzenlenen, HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı (SİDA) Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde incelemelerde bulundu - Resim: 2

Törenden önce kampüste incelemelerde bulunan Erdoğan'a, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, ürünler ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde incelemelerde bulundu - Resim: 3

Gökbey helikopteri simülatörünün maketini ve HAVELSAN Şeref Defteri'ni imzalayan Erdoğan, insansız kara aracı BARKAN'ı yakından inceledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde incelemelerde bulundu - Resim: 4

Erdoğan'a, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.

