Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü
Anadolu Ajansı
|
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile görüşmesinde, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına yönelik saldırıları ele alındı.
14
Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
24
Görüşmeye MİT Başkanı İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.
34
44