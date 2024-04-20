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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile görüşmesinde, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına yönelik saldırıları ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü

 Görüşmeye MİT Başkanı İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı. 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü
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