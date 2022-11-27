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Cumhurbaşkanı Erdoğan görme engelli hafız Ravzanur'u evinde ziyaret etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan görme engelli hafız Ravzanur'u evinde ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kur'an-ı Kerim'i 12 ayda ezberleyerek hafız olan görme engelli Ravzanur Koçaker ve ailesini ziyaret etti. Erdoğan, Ravzanur Koçaker ve ailesini, 1 Temmuz 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görme engelli hafız Ravzanur'u evinde ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Konya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı sonrası Koçaker ailesinin evine ziyarette bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan görme engelli hafız Ravzanur'u evinde ziyaret etti

Erdoğan'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti İl Başkanı Hasan Angı da eşlik etti. 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan görme engelli hafız Ravzanur'u evinde ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koçaker ailesiyle çay içti, sohbet etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan görme engelli hafız Ravzanur'u evinde ziyaret etti
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