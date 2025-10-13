Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de ateşkes sağlayan "Şarm el Şeyh Anlaşması"nın imza törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması dolayısıyla Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen Şarm el-Şeyh Anlaşması imza törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani anlaşmayı imzaladı.
Hamas ile İsrail arasında imzalanan anlaşma sonrası esir takasları gerçekleştirilirken dünya liderleri ise Gazze Zirvesi için bir araya geldi.
TARİHİ İMZALAR ATILDI
ABD Başkanı Donald Trump, Mısır’da düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kurulan masada beraber oturdu.
Zirveye katılan diğer liderler ise masanın arkasında kendileri için hazırlanan alanlara geçti.
Gazze'de sağlanan ateşkesin ardından zirvede ABD, Türkiye, Katar ve Mısır liderleri tarafından 'Niyet Belge'si imzalandı.
TRUMP'TAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÖVGÜ
Trump, zirvede Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin de açıklamalarda bulundu.