Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de ateşkes sağlayan "Şarm el Şeyh Anlaşması"nın imza törenine katıldı

TARİHİ İMZALAR ATILDI



ABD Başkanı Donald Trump, Mısır’da düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kurulan masada beraber oturdu.

Zirveye katılan diğer liderler ise masanın arkasında kendileri için hazırlanan alanlara geçti.

Gazze'de sağlanan ateşkesin ardından zirvede ABD, Türkiye, Katar ve Mısır liderleri tarafından 'Niyet Belge'si imzalandı.