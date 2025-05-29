Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray futbol takımını kabul etti
Anadolu Ajansı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray futbol takımı oyuncularını ve teknik heyeti, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan sarı kırmızılı oyuncuları tek tek tebrik ederken Victor Osimhen ve Barış Yılmaz, Erdoğan'a forma hediye etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu şampiyonu Galatasaray'ın heyetini Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.
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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbolcular ve teknik heyetle tek tek tokalaşan Erdoğan, Süper Lig'deki 25. şampiyonluğunu elde eden sarı-kırmızılı ekibi tebrik etti.
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Futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma hediye ettiği kabulde, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.
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İşte o ziyaretten kareler...
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