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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nı kabul etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EuroLeague'de şampiyon olan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı oyuncuları ve teknik heyetini Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nı kabul etti - Resim: 1

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleşen EuroLeague Dörtlü Final'de Etihad Arena'da önce Yunan ekibi Panathinaikos'u, sonra da finalde Fransız takımı Monaco'yu yenen sarı-lacivertliler, Avrupa şampiyonu oldu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nı kabul etti - Resim: 2

Kupayı 2017'de de kazanan Fenerbahçe, böylece ikinci kez bu organizasyonda şampiyonluğa ulaşmış oldu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nı kabul etti - Resim: 3

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TAKIMI KABUL ETTİ


Şampiyonluk coşkusunu taraftarıyla yaşayan Bağdat Caddesi'nde yaşayan Fenerbahçe, bugün Vahdettin Köşkü'ne gitti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nı kabul etti - Resim: 4

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EuroLeague'de şampiyon olan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı oyuncuları ve teknik heyetini kabul etti.

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