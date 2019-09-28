Cumhurbaşkanı Erdoğan Ebru Şallı'yı tebrik etti! İki cihan saadeti diledi
Eski manken Ebru Şallı, geçtiğimiz akşam iki yıldır birlikte olduğu iş adamı Uğur Akkuş'la dünyaevine girdi. Şallı, düğüne davetli olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik mesajını yayınlayarak teşekkür etti.
Sunucu ve eski manken Ebru Şallı iki yıldır birlikte olduğu Uğur Akkuş Çırağan Sarayı'nda, evlendi. 50 kişinin katıldığı düğüne Cumhurbaşkanı Erdoğan da davetliydi.
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Sade bir törenle dünya evine giren Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'un düğününe katılamayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ünlü çifte tebrik mesajı göndererek evliliklerini kutladı.
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Şallı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen mesajı sosyal medya hesabından paylaşarak "Sayın Cumhurbaşkanımıza bu değerli tebrik telgrafı için teşekkür ederiz" notuyla minnettarlığını dile getirdi.
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Geçtiğimiz akşam hayatını iki yıldır aşk yaşadığı Uğur Akkkuş'la birleştiren Şallı, sosyal medya hesabından soy ismini de değiştirerek "Akkuş" yaptı.
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