Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak: Esnek iş modeli geliyor
İstihdamı artırmak ve atıl durumda bulunan iş gücünü yeniden sisteme kazandırmak amacıyla çalışmalar başlatıldı. Devam eden hazırlıklar kapsamında; hayata geçirilecek istihdam projesinde, gençler ve kadınlar öncelikli hedef gruplar arasında yer alacak. Proje kapsamında ev kadınlarına ve üniversite öğrencilerine yarı zamanlı çalışma fırsatları sunulacak. Projenin detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.
Yakın zamanda kamuoyuna açıklanması planlanan istihdam projesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Projenin tüm detaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşması bekleniyor.
EV KADINLARI VE GENÇLER DİKKAT!
Proje öncelikli olarak ev hanımları ve gençlere odaklı. Proje kapsamında; çeşitli sebeplerle iş piyasasının dışında kalmış ve atıl durumda bulunan iş gücünü yeniden sisteme kazandırma hedefleniyor. Bu gruplara yönelik çeşitli öneriler proje kapsamında yer alacak. İlk etapta, 60 bin üniversite öğrencisine iş imkanı sunulması planlanıyor.
ÇALIŞMA SAATLERİ DÜZENLENECEK
Gençler; kütüphane çalışmaları, ağaç dikimi, yaşlı bakımı ve eğitmenlik gibi alanlarda kamuya ait mekanlarda yarı zamanlı görev alacak. Çalışma saatleri, öğrencilerin ders programlarına uygun şekilde düzenlenecek ve haftada üç gün olacak şekilde planlanacak.
ALINACAK ÜCRET DE BELLİ OLDU
Yarı zamanlı çalışan gençlere 15 bin lira ücret ödenecek. Daha önce 12 bin lira olarak düşünülen bu tutar, son düzenlemeyle 15 bin liraya çıkarıldı. Çalışma süresinin 10 ay olması öngörülüyor.