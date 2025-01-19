Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak: Esnek iş modeli geliyor

ALINACAK ÜCRET DE BELLİ OLDU

Yarı zamanlı çalışan gençlere 15 bin lira ücret ödenecek. Daha önce 12 bin lira olarak düşünülen bu tutar, son düzenlemeyle 15 bin liraya çıkarıldı. Çalışma süresinin 10 ay olması öngörülüyor.