Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da, Mevlana Camisi Diyanet Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek gençlerle sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı için Mevlana Camisi'ne geçti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın verdiği "gençlik temalı" hutbenin ardından cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkışta vatandaşlarla selamlaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da, Mevlana Camisi Diyanet Gençlik Merkezi'ni de ziyaret etti. Erdoğan gençlik merkezinde gençlerle sohbet etti.
Gençlerle hatıra fotoğrafı da çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, merkez hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara Valisi Vasip Şahin, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş eşlik etti.