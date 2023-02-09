Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde! Hatay ve Adana'da incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde şiddetli şekilde hissedilen depremin ardından bölgeye gelerek çalışmaları yerinde inceledi. Kahramanmaraş'tan sonra Hatay'a geçen Erdoğan, son olarak Adana'daki arama kurtarma çalışmalarını takip etti.
Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan çalışmalara ilişkin Hatay'daki 8. Komando Tugayı'nda, bölgede görevli bakanlardan brifing aldıktan sonra Güzelburç Mahallesi'ndeki 600 Konutlar Sitesi'ne geldi.
Burada inceleme yapan ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi alan Erdoğan, daha sonra bölgeden ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremden etkilenen Adana'da incelemelerde bulundu. Burada depremzedelerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların yoğun ilgi ise karşılaştı.