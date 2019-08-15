Cumhurbaşkanı Erdoğan Demet Akalın'ı o sözleri için aradı teşekkür etti

Recep Tayyip Erdoğan, ise gündemle alakalı yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Demet Akalın'ı arayarak teşekkür etti. Her anını Instagram hesabından paylaşan Akalın, bu haberi paylaşırken de "3 gün üst üste rüyamda gördüm cumhurbaşkanımızı. Hafif bir şok oldum arayınca. Allah ona uzun ömürler versin" dedi.