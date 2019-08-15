Cumhurbaşkanı Erdoğan Demet Akalın'ı o sözleri için aradı teşekkür etti
Geçtiğimiz günlerde İstanbul - İzmir otoyolu için övgüler yağdıran Demet Akalın'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arayarak teşekkür etti.
İstanbul-İzmir otoyolunun açılmasının ardından geçiş ücretleri pahalı bulunmuş, olay omuştu. Demet Akalın, seyahat yaptığı esnada yeni otoyol için övgüler yağdırınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akalın'ı aradı ve teşekkür etti.
Demet Akalın, İstanbul-İzmir otoyolundan geçerken "2 saatte dünya yol geldik. Pahalı deniyor ama İtalya'da otobanlar adım başı para" demişti.
Recep Tayyip Erdoğan, ise gündemle alakalı yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Demet Akalın'ı arayarak teşekkür etti. Her anını Instagram hesabından paylaşan Akalın, bu haberi paylaşırken de "3 gün üst üste rüyamda gördüm cumhurbaşkanımızı. Hafif bir şok oldum arayınca. Allah ona uzun ömürler versin" dedi.
Peki, Demet Akalın kimdir?
Demet Akalın Kurt ( 23 Nisan 1972), Türk şarkıcı ve eski manken. Gölcük, Kocaeli'de doğdu ve lise eğitimini Barbaros Hayrettin Lisesi'nde tamamladı. Annesinin teşvikiyle Yaşar Alptekin'in mankenlik kursuna giderek mankenlik odaklı bir kariyerin peşine düştü ve Neşe Erberk'in ajansında mankenliğe başladı. Ek olarak 1990'larda çeşitli sinema filmlerinde ve televizyon dizilerinde oyunculuk yaptı.