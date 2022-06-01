Cumhurbaşkanı Erdoğan çok beğendi! 50 adet sipariş etti liderlere hediye edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde kendisine 2,5 metrelik vazo hediye eden Kültür ve Turizm Bakanlığı Çömlek Sanatçısı Ahmet Taşhomcu’dan yabancı liderlere hediye etmek üzere 50 adet vazo siparişi verdi. Taşhomcu vazoların yapımına başlarken, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “Menemen’imizde üretilen bu eserlerin dünya liderlerine tanıtılacak olması bizi çok mutlu etti” dedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Çömlek Sanatçısı Ahmet Taşhomcu, geçtiğimiz yılın Kasım ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Menemen’i ziyareti anısına bir vazo yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye etmeye karar verdi.
Konuyu Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ile paylaşan Çömlek Sanatçısı Ahmet Taşhomcu, Pehlivan’dan onayı alır almaz vazo için kollarını sıvadı.
Menemen’in kırmızı toprağından oluşan yaklaşık 200 kilogram çamur kullanan ve bir ay boyunca emek veren Ahmet Taşhomcu, ortaya 2 metre 50 santimetrelik bir eser çıkardı. Eserin üzerine Cumhurbaşkanlığı forsunu da çizen Taşhomcu, eserin yapımında hiçbir kalıp kullanmadı. Ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ’ın öncülüğünde Ankara’ya giden Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ve Ahmet Taşhomcu, vazoyu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yapılan ziyareti anlatan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “Sağ olsun Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ, bizi Cumhurbaşkanımız ile bir araya getirdi. Cumhurbaşkanımız vazoyu görünce çok şaşırdı ve defalarca beğenisini dile getirdi. ‘Harikulade bir eser ortaya çıkarmışsınız. Çok güzel ve özel bir hediye olmuş’ dedi.