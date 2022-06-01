Cumhurbaşkanı Erdoğan çok beğendi! 50 adet sipariş etti liderlere hediye edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yapılan ziyareti anlatan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “Sağ olsun Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ, bizi Cumhurbaşkanımız ile bir araya getirdi. Cumhurbaşkanımız vazoyu görünce çok şaşırdı ve defalarca beğenisini dile getirdi. ‘Harikulade bir eser ortaya çıkarmışsınız. Çok güzel ve özel bir hediye olmuş’ dedi.