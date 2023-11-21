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Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'de! Resmi törenle karşılandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'de! Resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Cezayir'e geldi. Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'de! Resmi törenle karşılandı

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile 13.55'te Cezayir'e geldi. Erdoğan, Cezayir Huari Bumedyen Havalimanı'na gelişinde Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun tarafından karşılandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'de! Resmi törenle karşılandı

Karşılama sırasında üzerinde geleneksel kıyafetleri bulunan iki çocuk, Erdoğan'a çiçek takdim etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'de! Resmi törenle karşılandı

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan için havalimanında resmi karşılama töreni düzenlendi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'de! Resmi törenle karşılandı

Erdoğan ve Tebbun'un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı. Tören kıtasını denetleyen Erdoğan ve Tebbun, daha sonra heyetlerini birbirine takdim etti.

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