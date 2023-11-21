Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'de! Resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Cezayir'e geldi. Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun tarafından karşılandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile 13.55'te Cezayir'e geldi. Erdoğan, Cezayir Huari Bumedyen Havalimanı'na gelişinde Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun tarafından karşılandı.
Karşılama sırasında üzerinde geleneksel kıyafetleri bulunan iki çocuk, Erdoğan'a çiçek takdim etti.
Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan için havalimanında resmi karşılama töreni düzenlendi.
Erdoğan ve Tebbun'un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı. Tören kıtasını denetleyen Erdoğan ve Tebbun, daha sonra heyetlerini birbirine takdim etti.