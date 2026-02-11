Cumhurbaşkanı Erdoğan çağırmıştı! Zeynep Güneş ve Eskişehirli kadınlar Meclis'e geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.Güneş'e destek vermek amacıyla Eskişehirli kadınlar da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.
Alkışlarla karşılanan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e destek vermek amacıyla Eskişehirli kadınlar da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi.
Erdoğan, Meclis'e davet ettiği Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş ile AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde bir araya geldi. Erdoğan ve Güneş, toplantı başlamadan önce salonda yan yana oturarak sohbet etti.
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını gözyaşları içinde izledi.