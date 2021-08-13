Cumhurbaşkanı Erdoğan Bozkurt sel bölgesinde! Tek tek ilgilendi dert dinledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucunda Kastamonu'da meydana gelen sel ve su baskınlarına ilişkin Bozkurt ilçesinde incelemede bulundu. Halkla bir araya gelen Erdoğan tek tek dinledi.
Sel ve heyelan sonrası Kastamonu'ya gelen Erdoğan, Bozkurt ilçesinde Jandarma Genel Komutanlığı Mobil Harekat Merkezi'nde düzenlenen koordinasyon toplantısına başkanlık etti.
Toplantının ardından afet bölgesinde inceleme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zarar gören alanlarda vatandaşlarla sohbet edip geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medyada fotoğrafları paylaşarak şunları söyledi: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan afet bölgesinde vatandaşlarımızın sıkıntı ve taleplerini dinleyerek ivedilikle çözümü için gerekli tüm talimatları verdi.
Acıları el birliğiyle saracağız. Bu musibeti birlikte atlatacağız. Devletimiz her zamanki gibi milletimizin yanındadır.