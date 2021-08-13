Cumhurbaşkanı Erdoğan Bozkurt sel bölgesinde! Tek tek ilgilendi dert dinledi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medyada fotoğrafları paylaşarak şunları söyledi: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan afet bölgesinde vatandaşlarımızın sıkıntı ve taleplerini dinleyerek ivedilikle çözümü için gerekli tüm talimatları verdi.