Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Yerlikaya ve Türk Polis Teşkilatı heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Türk Polis Teşkilatı heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Erdoğan, "Sizler huzurumuzun, esenliğimizin, emniyetimizin teminatısınız. Hangi hesapla olursa olsun size saldırılmasına, sizin ahlaksız ve alçak iftiralarla töhmet altında bırakılmanıza müsaade edemeyiz. Kendini bilmez tiplerin son haftalarda polisimizi hedef alan saldırılarının sebebi sizlerin görevinizi layıkıyla yapmanızdır." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla polisler tarafından karşılandı.
Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Türk Polis Teşkilatı heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Kabuldeki konuşmasında Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü münasebetiyle Emniyet Teşkilatı ile bir araya gelmenin bahtiyarlığı içinde olduğunu dile getirdi.
Türk Polis Teşkilatı'nın gayretlerini görmemezlikten gelmenin mümkün olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Bugün sizlerle bir araya gelerek bu anlamlı programı gerçekleştirmek bizleri gerçekten mutlu etmiştir. Polis teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümünü özellikle canı gönülden tebrik ediyorum. Yarından itibaren kutlamaya başlayacağımız Polis Haftası'nın da Emniyet teşkilatımız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hafta boyunca yapılacak etkinliklerin aramızdaki birlik ve beraberliği güçlendirmesini temenni ediyorum. Ülkemizin emniyeti, milletimizin geleceği için tereddüt etmeden canlarını feda eden tüm şehit polislerimizi, askerlerimizi, jandarmalarımızı, güvenlik korucularımızı rahmetle yad ediyorum. Hayatta olan gazilerimize hayırlı ve bereketli ömürler diliyor, her birine şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum."