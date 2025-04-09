Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Yerlikaya ve Türk Polis Teşkilatı heyetini kabul etti

Türk Polis Teşkilatı'nın gayretlerini görmemezlikten gelmenin mümkün olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Bugün sizlerle bir araya gelerek bu anlamlı programı gerçekleştirmek bizleri gerçekten mutlu etmiştir. Polis teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümünü özellikle canı gönülden tebrik ediyorum. Yarından itibaren kutlamaya başlayacağımız Polis Haftası'nın da Emniyet teşkilatımız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hafta boyunca yapılacak etkinliklerin aramızdaki birlik ve beraberliği güçlendirmesini temenni ediyorum. Ülkemizin emniyeti, milletimizin geleceği için tereddüt etmeden canlarını feda eden tüm şehit polislerimizi, askerlerimizi, jandarmalarımızı, güvenlik korucularımızı rahmetle yad ediyorum. Hayatta olan gazilerimize hayırlı ve bereketli ömürler diliyor, her birine şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum."