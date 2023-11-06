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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu

Güneysu ilçesinden helikopterle Ayder Yaylası'na gelen Erdoğan, bölgede yapılan yenileme ve koruma çalışmalarını bir süre havadan inceledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu

Erdoğan, daha sonra bir otelde yetkililerden bölgede yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu eşlik etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu
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