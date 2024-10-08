Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ayasofya Fotoğrafları" sergisini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Kütüphanesi'nde açılan "Ayasofya Fotoğrafları" sergisini ziyaret etti.
Ayasofya-i Kebir Camii,86 yıl aranın ardından 4 yıl önce yeniden ibadete açıldı. Camii görenleri hayran bırakan ihtişamıyla her bir köşesinde ayrı bir güzelliği barındırıyor. Geçtiğimiz günlerde, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Ankara'da Millet Kütüphanesi'nde "Ayasofya Fotoğrafları" sergisi açıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Davet Kabul Salonu'nda, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının ardından, fotoğraf sanatçıları İzzet Keribar ve Mehmet Özçay'ın çektiği fotoğraflardan oluşan "Ayasofya Fotoğrafları" sergisini ziyaret etti. O anlar böyle görüntülendi...