Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ayasofya Fotoğrafları" sergisini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Davet Kabul Salonu'nda, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının ardından, fotoğraf sanatçıları İzzet Keribar ve Mehmet Özçay'ın çektiği fotoğraflardan oluşan "Ayasofya Fotoğrafları" sergisini ziyaret etti. O anlar böyle görüntülendi...