Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'te Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etti.
Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü çoşkuyla kutlanırken, gözler Türklerin Anadolu'daki ilk mezarlığı olan Ahlat'taydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt etkinlikleri dolayısıyla Bitlis Ahlat'taki tarihi Selçuklu mezarlığını ziyaret etti
Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kutlamalarına Türkiye'nin dört bir yanından katılan vatandaşlar, Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı da ziyaret ediyor.
Orhun Abideleri'nden sonra yazılı kaynak olarak bilinen ve tüm ihtişamıyla ayakta duran farklı uzunluklardaki mezar taşlarını görmek için çok sayıda kişi Selçuklu Meydan Mezarlığı'na geliyor.
Ahlat ilçesindeki dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı olan Selçuklu Meydan Mezarlığı, son yıllarda yapılan tanıtım çalışmaları ve etkinlikler sayesinde bir çok yerli ve yabancı turistin ilgisini çekiyor.