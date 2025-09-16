BIST 11.177
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EuroBasket 2025'te gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kabul etti - Resim: 1

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı dün yurda dönmüştü.  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kabul etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kabul etti - Resim: 2

Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı Antrenörü Ergin Ataman ve sporcular bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kabul etti - Resim: 3
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kabul etti - Resim: 4
