Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EuroBasket 2025'te gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kabul etti.
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı dün yurda dönmüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kabul etti.
Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı Antrenörü Ergin Ataman ve sporcular bulundu.
