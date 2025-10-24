Cumhurbaşkanı Erdoğan 500 bin sosyal konut projesinin örnek dairelerini gezdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 500 bin sosyal konut projesinin örnek dairelerini gezdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bakan Murat Kurum eşlik etti. Konutlar 2+1 ve 1+1 olacak ve yüzde 10 peşinat, 240 ay vadeyle satışa sunulacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da "Ev Sahibi Türkiye: Yüzyılın Konut Projesi" programına katıldı.
Yeni yapılacak 500 bin sosyal konut projesinin örnek dairelerinin de bulunduğu bölgedeki törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek daireleri gezdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum eşlik etti.
Törende konuşan Erdoğan 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı ve şunları kadeytti:
-500 bin sosyal konut projesindeki evlerimiz ayda 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ödenecek. Satış bedeli ise 1 milyon 800 bin liradan başlayacak.
Konutlar 2+1 ve 1+1 olacak ve yüzde 10 peşinat, 240 ay vadeyle satışa sunulacak.