Cumhurbaşkanı Erdoğan 500 bin sosyal konut projesinin örnek dairelerini gezdi

Anadolu Ajansı
|
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 500 bin sosyal konut projesinin örnek dairelerini gezdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bakan Murat Kurum eşlik etti. Konutlar 2+1 ve 1+1 olacak ve yüzde 10 peşinat, 240 ay vadeyle satışa sunulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 500 bin sosyal konut projesinin örnek dairelerini gezdi - Resim: 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da "Ev Sahibi Türkiye: Yüzyılın Konut Projesi" programına katıldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan 500 bin sosyal konut projesinin örnek dairelerini gezdi - Resim: 2

Yeni yapılacak 500 bin sosyal konut projesinin örnek dairelerinin de bulunduğu bölgedeki törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek daireleri gezdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 500 bin sosyal konut projesinin örnek dairelerini gezdi - Resim: 3

Törende konuşan Erdoğan  500 bin sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı ve şunları kadeytti:

-500 bin sosyal konut projesindeki evlerimiz ayda 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ödenecek. Satış bedeli ise 1 milyon 800 bin liradan başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 500 bin sosyal konut projesinin örnek dairelerini gezdi - Resim: 4

Konutlar 2+1 ve 1+1 olacak ve yüzde 10 peşinat, 240 ay vadeyle satışa sunulacak.

