Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Ağustos konserinde duygusal anlar yaşadı

Türkü ve marşlar seslendirildi

Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Armoni Mızıkası, Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu, Deniz Kuvvetleri Bandosu, MSB Mehteran Birliği, Hava Kuvvetleri Bandosu, Devlet Çoksesli Korosu, Tarihi Mehteran Birliği, Tarihi Osmanlı Birliği ekiplerinden oluşan 913 kişi çeşitli türkü ve marşları seslendirdi.