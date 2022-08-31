Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Ağustos konserinde duygusal anlar yaşadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri'ne eşi Emine Erdoğan ile katıldı.
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kutlandı. Düzenlenen programa Kur'an tilavetiyle başlandı.
umhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "30 Ağustos Büyük Zafer'in 100. Yılı Özel Programı" düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yargı mensupları, milletvekilleri, Milli Mücadele kahramanlarının yakınları, güvenlik hizmetlerinden sorumlu devlet kurumlarında görevli personel, basın mensupları ve çok sayıda davetlinin katıldığı program, açık havadaki tören alanında gerçekleştirildi.
Türkü ve marşlar seslendirildi
Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Armoni Mızıkası, Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu, Deniz Kuvvetleri Bandosu, MSB Mehteran Birliği, Hava Kuvvetleri Bandosu, Devlet Çoksesli Korosu, Tarihi Mehteran Birliği, Tarihi Osmanlı Birliği ekiplerinden oluşan 913 kişi çeşitli türkü ve marşları seslendirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konser sırasında duygulu anlar yaşadı.