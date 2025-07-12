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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı - Resim: 1

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınan cenaze namazına katılanlar arasında eski bakanlar Berat Albayrak ile Süleyman Soylu ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da yer aldı.

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı - Resim: 2

Tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı - Resim: 3

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

53 yaşında vefat eden Bulut için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı - Resim: 4

AİLESİ TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Camide, Bulut'un eşi Burcu Bulut, babası Mustafa Bulut ve annesi Nursel Bulut taziyeleri kabul etti.

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