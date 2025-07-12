Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
Tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınan cenaze namazına katılanlar arasında eski bakanlar Berat Albayrak ile Süleyman Soylu ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da yer aldı.
Tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.
CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ
53 yaşında vefat eden Bulut için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.
AİLESİ TAZİYELERİ KABUL ETTİ
Camide, Bulut'un eşi Burcu Bulut, babası Mustafa Bulut ve annesi Nursel Bulut taziyeleri kabul etti.