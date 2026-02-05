Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral, Gülben Ergen'e acımadı yerden yere vurdu!

"HALK NEZDİNDE TEPKİ OLUŞUYOR" VURGUSU

Paylaşımında Gülben Ergen'in kamuoyundaki duruşu ile projenin içeriği arasında uyumsuzluk bulunduğunu savunan Saral, Ergen'in geçmişteki açıklamaları ve yaklaşımlarının "Ailem" projesiyle örtüşmediğini dile getirdi. Saral, bu durumun toplumda soru işaretleri yarattığını ve kamuoyunda tepkiye neden olduğunu ileri sürdü.