Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral, Gülben Ergen'e acımadı yerden yere vurdu!
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, şarkıcı Gülben Ergen'in ''Ailem'' isimli projede yer almasına yönelik eleştirilerde bulundu. Saral, Ergen'in projede bulunmasının toplumda tartışmaya sebep olduğunu belirterek, aile kavramının temsilinde popülerliğin yeterli olmadığını ifade etti. Bakın Saral, Gülben Ergen için başka hangi çarpıcı açıklamalarda bulundu...
''Ailem'' projesi üzerinden yapılan açıklamalar kamuoyunda tartışmalara sebep olurken; Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın, projede yer alan ünlü şarkıcı Gülben Ergen'e yönelik sert çıkışı gündem oldu. Saral'ın ettiği sözler kamuoyunda ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bakın Oktay Saral, Gülben Ergen için neler söyledi...
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sanatçı Gülben Ergen'in "Ailem" isimli projede yer almasını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sert eleştirdi. Saral, projeye dahil olan isimlerin geçmiş tutumları ve topluma verdikleri mesajların dikkate alınması gerektiğini vurguladı.
Saral, Ergen'i eleştiren bir paylaşımı alıntılayarak yaptığı değerlendirmede, aile temalı projelerde yer alacak isimlerin toplumsal karşılıklarının önem taşıdığını ifade etti.
"HALK NEZDİNDE TEPKİ OLUŞUYOR" VURGUSU
Paylaşımında Gülben Ergen'in kamuoyundaki duruşu ile projenin içeriği arasında uyumsuzluk bulunduğunu savunan Saral, Ergen'in geçmişteki açıklamaları ve yaklaşımlarının "Ailem" projesiyle örtüşmediğini dile getirdi. Saral, bu durumun toplumda soru işaretleri yarattığını ve kamuoyunda tepkiye neden olduğunu ileri sürdü.