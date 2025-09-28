Cumhurbaşkanı adayı anketi gündemi sarsacak! Zirvedeki isme bakın rakiplerine büyük fark attı
|
Asal Araştırma yaptığı son anketi paylaştı. 26 ilde yapılan ankette "Önümüzdeki seçimlerde kimi Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istersiniz? " diye soruldu. Listede sürpriz isimler yer aldı. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu...İşte anket sonuçları...
Asal Araştırma 26 ilde 12-18 Eylül 2025 tarihlerinde 18 yaş ve üzeri 2 bin kişi ile yaptığı anket sonuçlarını paylaştı. Katılımcılara, Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istedikleri isim soruldu. Ankette "Önümüzdeki seçimlerde kimi Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istersiniz? " denildi. İşte anket sonuçları
114
Recep Tayyip Erdoğan :%37,7
214
Mansur Yavaş :%21,8
314
Ekrem İmamoğlu :%20,2
414