Cumhurbaşkanı adayı anketi gündemi sarsacak! Zirvedeki isme bakın rakiplerine büyük fark attı

Asal Araştırma yaptığı son anketi paylaştı. 26 ilde yapılan ankette "Önümüzdeki seçimlerde kimi Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istersiniz? " diye soruldu. Listede sürpriz isimler yer aldı. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu...İşte anket sonuçları...

Cumhurbaşkanı adayı anketi gündemi sarsacak! Zirvedeki isme bakın rakiplerine büyük fark attı - Resim: 1

Asal Araştırma 26 ilde 12-18  Eylül 2025 tarihlerinde 18 yaş ve üzeri 2 bin kişi ile yaptığı anket sonuçlarını paylaştı. Katılımcılara, Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istedikleri isim soruldu. Ankette "Önümüzdeki seçimlerde kimi Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istersiniz? " denildi. İşte anket sonuçları

Cumhurbaşkanı adayı anketi gündemi sarsacak! Zirvedeki isme bakın rakiplerine büyük fark attı - Resim: 2

Recep Tayyip Erdoğan :%37,7

Cumhurbaşkanı adayı anketi gündemi sarsacak! Zirvedeki isme bakın rakiplerine büyük fark attı - Resim: 3

Mansur Yavaş :%21,8

Cumhurbaşkanı adayı anketi gündemi sarsacak! Zirvedeki isme bakın rakiplerine büyük fark attı - Resim: 4

Ekrem İmamoğlu :%20,2

