Cumhurbaşkanı adayı anketi gündemi sarsacak! Zirvedeki isme bakın rakiplerine büyük fark attı

Asal Araştırma 26 ilde 12-18 Eylül 2025 tarihlerinde 18 yaş ve üzeri 2 bin kişi ile yaptığı anket sonuçlarını paylaştı. Katılımcılara, Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istedikleri isim soruldu. Ankette "Önümüzdeki seçimlerde kimi Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istersiniz? " denildi. İşte anket sonuçları



