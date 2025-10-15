Cumartesi günü tabelaya yansıyacak! Akaryakıtta büyük indirim
Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Benzin fiyatlarına 1 lira indirim yapılması gündeme geldi.
Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve LPG fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor. Benzinin litre fiyatına 1 lira indirim gelmesi bekleniyor.
Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 1 lira indirim yapılması bekleniyor.
Böylece İstanbul'da benzinin 51.18 liraya, Ankara'da 52.03 liraya, İzmir'de 52.35 liraya düşmesi bekleniyor.
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.