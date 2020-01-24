Cuma mesajları 2020 yeni resimli kısa cuma sözleri 24 Ocak

24 Ocak 2020 cuma gününe özel cuma mesajlarını sizlere resimli ve hadisli güzel sözlerle mesajlar hazırladık. Resimli cuma mesajlarını cepten kısa SMS olarak sevdiklerinize atabilirsiniz. Cuma günü için peygamberimiz bir hadisinde 'Ümmetimin bayramları içinde Cumadan daha kıymetli bayram yoktur ve o günkü iki rekat namaz, Cuma günü dışındaki bin rekattan değerlidi.' demiştir. Cuma günü edilen dualar ve kılınan namazın sevabı büyüktür. Cuma gününüz hayırlı olsun diyor ve sizlere cuma mesajlarını sunuyoruz.