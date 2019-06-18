Çukur'un yıldızından yeni proje için yeni imaj! Aras Bulut İynemli dikkatleri üzerine çekti

Öyle Bir Geçer Zaman Ki adlı dizi ile adını duyurmasının ardından İçerde ve Çukur gibi yapımlarda geniş hayran kitlesine ulaşan Aras Bulut İynemli, Mehmet Ada Öztekin'in yönetmenliğini üstlendiği ''Yedinci Koğuştaki Mucize'' filminin kadrosunda yer alıyor.