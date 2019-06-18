Çukur'un yıldızından yeni proje için yeni imaj! Aras Bulut İynemli dikkatleri üzerine çekti
Çukur dizisinin sevilen oyuncusu Aras Bulut İynemli, dizinin sezon finaline girmesinin ardından yeni bir film projesi için çalışmalara başladı. İynemli'nin yeni projesi için oluşturduğu yeni imajı ise dikkat çekti.
Öyle Bir Geçer Zaman Ki adlı dizi ile adını duyurmasının ardından İçerde ve Çukur gibi yapımlarda geniş hayran kitlesine ulaşan Aras Bulut İynemli, Mehmet Ada Öztekin'in yönetmenliğini üstlendiği ''Yedinci Koğuştaki Mucize'' filminin kadrosunda yer alıyor.
Geçtiğimiz günlerde ilk kez tam kadro okuma provası yapılan film, Lanistar Media ve Motion Content Group imzalı olarak beyaz perdeye gelecek. 7 yaşındaki kızıyla aynı zeka yaşına sahip bir babanın umut dolu hikayesinin anlatılacağı filmde Aras Bulut İynemli’nin kızını Nisa Sofiya Aksongur canlandırıracak.
İkiliye filmde, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur, Sarp Akkaya, Yıldıray Şahinler, Deniz Celiloğlu, Gülçin Şahin Kültür, Ferit Kaya, Cankat Aydos, Hayal Köseoğlu, Doğukan Polat ve Serhan Onat gibi başarılı isimler eşlik edecek.
Etkileyici bir senaryoya sahip olan film, kızına çok bağlı masum bir babanın adalet arayışını beyazperdeye aktaracak.