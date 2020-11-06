Çukur'un yıldızı Kubilay Aka için yakalama kararı! Cinsel içerikli mesajlar başını yaktı
Kubilay Aka, Beyza Güneş'e yolladığı cinsel içerikli mesajları yüzünden şantaj yapılınca mahkemelik oldu. Soruşturma sonrası ifade vermeye gitmedi, hakkında yakalama kararı çıktı.
Geçtiğimiz aylarda Kubilay Aka, kız arkadaşı Beyza Güneş'e attığı cinsel içerikli mesajların ifşa olmasıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Aka, Güneş'in kendisine şantaj yaptığını söyleyerek şikayetçi oldu. Fakat başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermeye gitmedi. Aka,
ifade vermeye gitmeyince hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Kubilay Aka ve Miray Daner çifti, ihanet haberleri sonrası ayrıldı. Aka, bu dönemde Beyza Güneş ile görüşmeye başladı. İkili arasında geçen konuşmalarda müstehcen sözler ve fotoğraflar yer aldı. Aka, bir süre sonra eski sevgilisiyle yeniden barışınca, Güneş'le görüşmek istemedi.
Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; oyuncunun kendisini terk etmesine izin vermeyen Güneş, Kubilay Aka'yı tehdit etti. Güneş, Aka'nın cinsel içerikli mesajlarını sosyal medyada paylaştıktan sonra "Fotoğraflarını da yayınlayacağım" diyerek şantajda bulundu.
Aka, durumu ihbar edince olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Ünlü oyuncu çıkarılan tüm tebligatlara rağmen ifade vermek için adliyeye gitmedi.