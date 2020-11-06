Çukur'un yıldızı Kubilay Aka için yakalama kararı! Cinsel içerikli mesajlar başını yaktı

Dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Kubilay Aka ve Miray Daner çifti, ihanet haberleri sonrası ayrıldı. Aka, bu dönemde Beyza Güneş ile görüşmeye başladı. İkili arasında geçen konuşmalarda müstehcen sözler ve fotoğraflar yer aldı. Aka, bir süre sonra eski sevgilisiyle yeniden barışınca, Güneş'le görüşmek istemedi.