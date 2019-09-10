Çukur'un yıldızı İlayda Alişan'ın yeni dizisi belli oldu Şampiyon'a transfer
Çukur'un yıldızı İlayda Şahin'in yeni dizisi belli oldu, Show Tv'den TRT 1'e transfer oldu.
Çukur dizisinde iki sezon boyunca Akşın rolünü canlandıran İlayda Alişan'ın yeni dizisi belli oldu. Geçen sezon Çukur'dan ayrılan İlayda Alişan, başrolünü Tolgahan Sayışman'ın üstlendiği, TRT 1'in yeni dizisi 'Şampiyon'a transfer oldu.
Altın Kelebek Ödül Töreni'nde 'Yıldızı Parlayanlar' kategorisinde yer alan İlayda Alişan, TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Şampiyon'da Erdal Özyağcılar'ın hayat verdiği Yaman Günaltay'ın kızı, Erkan Avcı'nın oynadığı Zafer'in de zeki kız kardeşi Neslihan karakterini oynayacak.
Neslihan karakteri aynı zamanda çocuk yaşta babasının öğrencisi olarak hayatlarına giren Tolga Sayışman'ın hayat verdiği Fırat'a da gizliden aşk besliyor.
Çukur'dan nasıl ayrılmıştı?
Kendini yalnız hisseden Akşın kardeşi annesi ve babasının mezarına giderek onlarla konuşmaya başlamıştı o sırada yeğeni Karaca mezarda onu dinlemiş ve haline üzülerek onu teselli etmeye çalışmıştı. Herkes Karaca'nın diziden ayrılacağı yönünde haberler yaparken Yüzüklü ortaya çıktı ve Akşın'ı kaçırarak öldürmüştü.