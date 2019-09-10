Çukur'un yıldızı İlayda Alişan'ın yeni dizisi belli oldu Şampiyon'a transfer

Çukur'dan nasıl ayrılmıştı?

Kendini yalnız hisseden Akşın kardeşi annesi ve babasının mezarına giderek onlarla konuşmaya başlamıştı o sırada yeğeni Karaca mezarda onu dinlemiş ve haline üzülerek onu teselli etmeye çalışmıştı. Herkes Karaca'nın diziden ayrılacağı yönünde haberler yaparken Yüzüklü ortaya çıktı ve Akşın'ı kaçırarak öldürmüştü.