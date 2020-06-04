Çukur'un yıldızı Berkay Ateş Tarkan'ın korumalığını yapmış itirafı şoke etti

Son zamanların yıldızı en parlayan oyunculardan biri olan Berkay Ateş, şimdilerde Çukur dizisinde fırtınalar estiriyor. Fenomen dizi sayesinde Berkay Ateş'in hayran kitlesi de giderek büyüyor. Çukur dizisi oyuncuları, koronavirüs sebebiyle sete çıkamayınca ise Ateş de birçok diğer oyuncu gibi hayranları ile iletişimde kalabilmek için sosyal medyada çeşitli canlı yayınlara katılıyor.