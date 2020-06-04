Çukur'un yıldızı Berkay Ateş Tarkan'ın korumalığını yapmış itirafı şoke etti
Show Tv ekranlarının fenomen dizisi Çukur'da oynayan Berkay Ateş, eskiden Megastar Tarkan'ın korumalığını yaptığını katıldığı bir canlı yayında açıkladı.
Son zamanların yıldızı en parlayan oyunculardan biri olan Berkay Ateş, şimdilerde Çukur dizisinde fırtınalar estiriyor. Fenomen dizi sayesinde Berkay Ateş'in hayran kitlesi de giderek büyüyor. Çukur dizisi oyuncuları, koronavirüs sebebiyle sete çıkamayınca ise Ateş de birçok diğer oyuncu gibi hayranları ile iletişimde kalabilmek için sosyal medyada çeşitli canlı yayınlara katılıyor.
Kendisi gibi oyuncu olan Alican Yücesoy'un Instagram canlı yayınına katılan Berkay Ateş, eskiden Tarkan'ın koruması olduğunu itiraf edince ise herkes şaştı kaldı. 19 yaşındayken Tarkan konserlerinde koruma olarak görev yaptığını açıklayan oyuncu, o günleri kahkahalarla anlattı.
Berkay Ateş, Tarkan'a korumalık yaptığı günleri şu sözlerle anlattı:
''19 yaşındayım. Ablam sektörün içinde. Bir gün ‘Böyle bir mesele var, Tarkan’ı koruma işi. Yapar mısın?’ dedi. Ben de o dönem TİM Maslak Show Center’da yer gösterme işi yapıyorum. ‘Yaparım’ dedim. Bir güvenlik şirketinin numarasını verdi. Aradım, ‘Ben Nilay’ın kardeşiyim’ dedim.''
''Siyah pantolon, beyaz gömlek giy gel' dediler. Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’na gittim. 4 gün üst üste Tarkan çıkacak, ortalık yıkılıyor. Güvenlik görevlilerinin yanına gittim. Koca koca adamlar, ben göğüs hizalarına geliyorum. 'Pardon ben de koruyacaktım' dedim. 'Bu oğlanı nereye versek acaba' dediler.''