Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli'den Süleyman Soylu'nun eleştirisine bomba yanıt
Sevgilisi Bige Önal ile bir mekan çıkışı görüntülenen Aras Bulut İynemli, isim vermeden sorulan bir soruda Süleyman Soylu'ya göndermeli bir yanıt verdi.
Geçtiğimiz günlerde Süleyman Soylu'nun "Çukur diye lanet bir dizi var..." şeklinde başladığı eleştiri cümlesi, isim verilmeden Aras Bulut İynemli'ye soruldu. Dizide Yamaç karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli, dizinin eleştirilmesini normal karşıladığını söyledi.
Geçtiğimiz gün bir restoran çıkışı gazeteleri karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemeyen İynemli, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. İynemli, diziye gelen eleştiriler hakkında, "Her şeyde olduğu gibi eleştiriliyor. Bu bir dünya, bu bir hikaye, başka şeyler de anlatıyoruz aslında." ifadelerini kullandı.
Süleyman Soylu ne demişti?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bazı televizyon dizilerini eleştirmiş ve şu ifadelere yer vermişti:
"Her kurumun kendi adına üretmesi gereken tedbirler, atması gereken adımlar söz konusudur. "
Çocuklarımızı zehirliyor: "Lanet bir dizi var 'Çukur' diye. Onun kadar olamıyorsak yazıklar olsun. Bir de 'Adana Sıfır Bir' diye dizi var. İkisinin etki alanı kadar etki alanı oluşturamıyorsak yandık. Bu iki dizi çocuklarımızı zehirliyor. İnsanımızı kendi kültüründen uzaklaştırıyor. Ben de hayretle bakıyorum 'Üniversite hocaları ne işe yarıyor?' diye."