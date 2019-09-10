Çukur'un yeni sezondan ilk kesit yayımlandı bomba transferlerle geri dönüyor
Reyting rekortmeni dizi Çukur'un yeni sezon ilk bölümünden bir kesit yayımlandı, dakikalar içinde binlerce izlendi.
Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Çukur, yeni sezona bomba gibi bir giriş yapıyor. 3. Sezonun 1. bölümünün 16 Eylül Pazartesi günü yayımlanacağı Çukur dizisinden bir kesit yayımlandı ve sosyal medya sallandı. Kıs sürede binlerce kişi tarafından izlenen kesitte bazı sorular cevap buluyor.
Show Tv, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Çukur dizisinin ilk sahnesini yayınladı. Vartolu Saadettin'in cezaevindeki görüntüleriyle başlayan ilk sahne dakikalar içinde yüzlerce beğeni ve retweet aldı.
Sezon finalinde, Koçovalı kadınların hayatı karşılığında Yamaç ya da İdris'in canını isteyen Yücel'in baba-oğlu karşı karşıya getirdiği anlar ekran başındakileri soluksuz bırakmıştı. Yayınlanan üçüncü sezon ilk tanıtımında Cumali'nin "İdris Koçovalı ölmüş, siz niye yaşıyorsunuz?" sözleri ise izleyenleri şoke etti.
İdris'in kollarına yığıldığı Yamaç'ın deliye döndüğü ve ağzından "Sen babanı öldürmek zorunda kaldın mı hiç?" sözlerinin döküldüğü nefesleri kesen tanıtımda İdris'in eşyalarını kapının önünde bulan Sultan ise gözyaşlarına hakim olamadı.