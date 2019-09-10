Çukur'un yeni sezondan ilk kesit yayımlandı bomba transferlerle geri dönüyor

Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Çukur, yeni sezona bomba gibi bir giriş yapıyor. 3. Sezonun 1. bölümünün 16 Eylül Pazartesi günü yayımlanacağı Çukur dizisinden bir kesit yayımlandı ve sosyal medya sallandı. Kıs sürede binlerce kişi tarafından izlenen kesitte bazı sorular cevap buluyor.