Çukur'un yengesinden bomba paylaşımlar Vartolu'nun eşinin paylaşımları fena
Çukur'un efsane karakteri Vartolu Saadetin'i canlandıran Erkan Kolçak Köstendil'in kendisi gibi oyuncu eşi Cansu Tosun, cesur pozlarıyla yürek hoplattı.
Çukur'un yıldız oyuncusu ve sevilen karakteri (Vartolu) Erkan Kolçak Köstendil'in eşi Cansu Tosun, fotoğrafçı Eylül Ezik'in objektifinin karşısına geçti.
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'Sessizliğini bozdu'
Familya dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil geçtiğimiz yıl dünya evine girmişti. Bir süredir ekranlardan uzak kalan Cansu Tosun, cesur pozlarla sessizliğini bozdu.
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Çok özel pozlar verdi. İlk kez bu kadar cesurdu. Cansu Tosun sosyal medyada paylaştığı fotoğrafların altına "Beni en iyi yansıtan kombinleri oluşturduk. Ortaya müthiş kareler çıktı" yazdı.
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Cansu Tosun kimdir? Güzel oyuncu kaç yaşında ve aslen nereli? İşte eğitimi ve hakkında merak edilenler..
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