Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil'in eşi Cansu Tosun film için farsça öğrendi
Çukur dizisinde Vartolu karakterine hayat veren Erkan Kolçak Köstendil'in eşi oyuncu Cansu Tosun, yeni filmi ''Anna'' filmi için farsça öğrendi.
Show Tv'nin son günlerde eleştiri yağmuruna tutulan dizisi Çukur'da Vartolu karakterine hayat veren Erkan Kolçak Köstendil'in kendisi gibi oyuncu olan eşi Cansu Tosun, dünyaca ünlü Fransız yönetmen Luc Besson'un filmi Anna'da rol alacak.
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Uluslararası bir başarıya imza atan Cansu Tosun, yeni filmi I Am You’nun Avrupa prömiyeri için Roma Film Festivali’ne katıldı. Tosun’un yeni filmi, mültecilik meselesine değiniyor.
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31 yaşındaki Tosun, rol aldığı yeni filmi I Am You’nun Avrupa prömiyeri için Roma Film Festivali’ne katıldı. Tosun’un yeni filmi, mültecilik meselesine değiniyor.
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Cansu Tosun, ''Bir gün kendi filmimle bu güzel şehre geleceğimi düşünmemiştim. Film için çok kısa sürede Darice (Afgan Farsçası) öğrendim'' dedi.
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