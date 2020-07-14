Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil'in eşi Cansu Tosun doğum yaptı
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un ilk bebekleri dünyaya geldi. ilk bebekleri dünyaya geldi. Çiftin müjdeli haberini de yakın dostları Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak verdi.
2018 yılında görkemli bir düğünle evlenen ünlü oyuncular Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun, anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı. İlk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan ünlü çiftin Marsel adını verdikleri oğulları dün dünyaya geldi.
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Sosyal medya hesabından hamileliğinin son günlerini paylaşan güzel oyuncu Cansu Tosun, oğlu Marsel'i kucağına aldı. Doğum haberini yakın dostları oyuncu Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak verdi.
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Ceyda Düvenci, Instagram'dan yaptığı hikaye paylaşımında "Hoş geldin... Sefalar getirdin ailemize 13 Temmuz 2020. İyi ki geldin" yazdı.
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Bülent Şakrak, Cansu Tosun ile fotoğrafını "Ailemin güzel annesi, aslan gelinim benim! Marsel’imin anası, gözümüzün bebeği... Maşallah sana" notu ile Instagram'da paylaştı.
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