Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil'in eşi Cansu Tosun doğum yaptı

2018 yılında görkemli bir düğünle evlenen ünlü oyuncular Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun, anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı. İlk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan ünlü çiftin Marsel adını verdikleri oğulları dün dünyaya geldi.