Çukur'un Vartolusu Erkan Kolçak Köstendil, görünce dayanamadı: Sesiyle Beyoğlu sokaklarını böyle inletti!
Show TV'de yayınladığı dönemde reyting rekorları kıran fenomen dizi Çukur'da 'Vartolu Saadettin' karakteriyle izleyicinin hafızasına kazınan Erkan Kolçak Köstendil, tek kişilik oyununun turnesi için gittiği ABD'den Türkiye'ye döndü. Beyoğlu'nda sokak müzisyenlerine rastlayarak, eşlik etmeyi ihmal etmeyen ünlü oyuncu Ahmet Kaya şarkısı söyledi. Cep telefonu kameralarına yansıyan Köstendil'in keyifli halleri dikkatlerden kaçmazken, o görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.
Yer aldığı projelerde canlandırdığı karakterlerle büyük beğeni toplayan Erkan Kolçak Köstendil, tek kişilik oyunu 12 Numaralı Adam için gittiği ABD'den geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye dönmüştü
Çukur'un ardından Netflix'te yayınlanan Gönül filminde rol alan Erkan Kolçak Köstendil, Bandırma Füze Kulübü ve Tamirhane isimli iki filmle de hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Yeni projeleri için Türkiye'ye dönen ünlü isim önceki akşam arkadaşlarıyla birlikte Beyoğlu'nda eğlendikten sonra dönüşte sokak müzisyenlerine rastladı ve onlara eşlik etmeyi ihmal etmedi.
Müzisyenlerin yanına giden 39 yaşındaki başarılı oyuncu Ahmet Kaya'nın Şafak Türküsü şarkısını söylediği sırada sesiyle Beyoğlu sokaklarını adeta inlettti.