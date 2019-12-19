Çukur'un Vartolu'su baba oluyor! Erkan Kolçak Köstendil'e müjdeli haber
Show TV ekranlara gelen Çukur dizisi başrol oyuncusu Erkan Kolçak Köstendil'e mutlu haber geldi.
Show TV'de reyting rekorları kıran Çukur dizisinde Vartolu karakteriyle başrol oynayan Erkan Kolçak Köstendil, 2018'de Antalya Olimpos'ta meslektaşı Cansu Tosun ile dünyaevine girmişti.
Geçtiğimiz sene hayatlarını birleştiren ve evliliklerini dolu dizgin yaşayan mutlu çiftten müjdeli haber geldi. Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, baba olmak için aylar sayacak.
Geçtiğimiz akşam katıldığı bir etkinlikte giydiği salaş elbisesiyle akıllara hamilelik iddialarını getiren güzel oyuncu Cansu Tosun'un 3 buçuk aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Bebek haberini şimdilik sadece yakın çevresiyle paylaşan çiftin, heyecanlı ve mutlu olduğu öğrenildi.
Çukur dizisinde canlandırdığı Vartolu Sadettin karakteriyle son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, geçtiğimiz sene Antalya'da festival tadında bir düğünle Cansu Tosun ile evlendi.